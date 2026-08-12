Штайнер — о Боттасе: немного сбавил обороты в том, что пытается делать Перес

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что финский пилот «Кадиллака» Валттери Боттас сбавил обороты, если команда решит изменить состав гонщиков на 2027 год, первым кандидатом на выход станет именно он.

«Сейчас [Серхио] Перес явно сильнее. Похоже, Валттери уже немного сбавил обороты в том, что пытается делать Перес. Мне кажется, Чеко хочет что‑то доказать, выкладывается на все 100 каждый раз. А Валттери будто уже задался вопросом: «Что я вообще могу доказать с той техникой, которая у меня есть?»

Сейчас главное доработать машину и разобраться, что вообще происходит. Но если команде придётся менять кого‑то из пилотов, скорее всего, это будет Валттери — его результаты сейчас не на уровне. Думаю, он ожидал плохого сезона, но не настолько провального.

А теперь получается такая ситуация: «Да, управляю болидом Формулы‑1, но раньше я хорошо работал в «Мерседесе» в роли резервного пилота, пусть и не участвовал в гонках, зато был на своём месте. А сейчас мне приходится прикладывать все силы, чтобы в итоге всё равно оказаться в конце пелотона», — заявил Штайнер в подкасте The Red Flags.