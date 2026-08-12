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Стелла: в этом сезоне легче совмещать развитие MCL40 и работу над машиной 2027 года

Стелла: в этом сезоне легче совмещать развитие MCL40 и работу над машиной 2027 года
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о балансе между развитием нынешней машины и работой над проектом 2027 года, отметив, что в этом сезоне совмещать задачи легче.

«В каком‑то смысле в этом году найти золотую середину между этими задачами стало проще. Если в 2025 году нам приходилось балансировать между двумя крайностями — выжимать максимум ради победы в чемпионате и практически с нуля проектировать новую машину, сейчас переход между проектами проходит гораздо плавнее, изменения в регламенте сравнительно небольшие.

Нужно учитывать, что нынешнее поколение машин — и шасси, и силовой установки — всё ещё находится на ранней стадии развития. Поэтому практически всё, что мы узнаём и осваиваем в 2026 году, пригодится нам в следующем. Конечно, нам по‑прежнему предстоит грамотно распределить ресурсы: учесть лимит бюджета, часы работы в аэродинамической трубе, компьютерные симуляции, а также нагрузку на отделы проектирования и производства. Но, на мой взгляд, по всем направлениям у нас хорошая позиция», — приводит слова Стеллы официальный сайт «Макларена».

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