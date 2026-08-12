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В «Мерседесе» признали неизбежность штрафов для Антонелли и Расселла в 2026 году

В «Мерседесе» признали неизбежность штрафов для Антонелли и Расселла в 2026 году
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Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд признал, что штрафы за замену компонентов силовой установки для пилотов команды Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла во второй половине сезона почти неизбежны.

«Судя по тому, сколько компонентов мы израсходовали в первой половине сезона, практически неизбежно, что в какой‑то момент придётся принять штрафные санкции. Стратегическая команда и специалисты в Бриксворте как раз прорабатывают оптимальный путь на оставшуюся часть сезона.

При этом довести сезон до конца на текущем наборе комплектующих будет очень непросто, впереди ещё половина дистанции. Кими уже использует четвёртый комплект деталей: следующие замены будут сопряжены со штрафами. Джордж за первую половину года израсходовал три комплекта. Так что, если смотреть на вероятности и сухие расчёты, обоим пилотам в какой‑то момент придётся столкнуться с теми или иными штрафными мерами, их размер ещё предстоит определить», — приводит слова Лорда издание PlanetF1.

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