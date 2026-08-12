Хуан Пабло Монтойя предположил, через сколько Лэнс Стролл покинет «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что канадец Лэнс Стролл покинет «Астон Мартин», если команда не улучшит машину.

«Стролл уйдёт, если машина не станет лучше. Если в следующем году ситуация не улучшится, думаю, в «Астон Мартин» в 2028 году окажутся свободны сразу два места. Все надеются, что благодаря Эдриану Ньюи и «Хонде» болид получится действительно хорошим.

Лэнс Стролл уже много лет выступает в Формуле‑1. Если он всерьёз не видит перспектив улучшения ситуации, сколько ещё он захочет этим заниматься? Рано или поздно «Астон Мартин» придётся существовать без Лэнса Стролла. Может, уже в следующем году, а может, через год. Но, как я уже говорил, гонка в Венгрии словно вдохнула в команду новую жизнь. Казалось, они вдруг подумали: «Эй, погодите, а ведь снова становится интересно!» — приводит слова Монтойи издание F1Maximaal.