В IndyCar опубликовали первую часть календаря на 2027 год

В IndyCar представили первую часть календаря на сезон-2027, которая включает восемь этапов. Сезон стартует 7 марта в Сент-Питерсберге и завершится 6 июня гонкой на улицах Детройта.
В 2027 году чемпионат, как и в текущем сезоне, начнётся с трёх гонок подряд на протяжении трёх уикендов. Второй этап пройдёт на трассе Phoenix Raceway в один уикенд с NASCAR, третий — на улицах Арлингтона. В прошлом году дебютная гонка в Арлингтоне собрала аншлаг, а победителем стал Кайл Кирквуд, опередивший Алекса Палоу на 0,314 секунды.
В мае состоится традиционный «Месяц мая» на трассе Indianapolis Motor Speedway. 30 мая пройдёт 111-я гонка «Инди-500». В прошлом году на «Инди-500» было зафиксировано 70 смен лидера, а финиш стал самым плотным в истории — Феликс Розенквист опередил Дэвида Малукаса на 0,0233 секунды.
Оставшаяся часть календаря на 2027 год будет опубликована в ближайшие недели.
Расписание первой части сезона-2027 IndyCar:
|Этап
|Дата
|Гонка
|Трасса
|1
|7 марта
|Firestone Grand Prix of St. Petersburg
|Улицы Сент-Питерсберга
|2
|13 марта
|Phoenix Raceway
|Phoenix Raceway
|3
|21 марта
|Java House Grand Prix of Arlington
|Улицы Арлингтона
|4
|4 апреля
|Barber Motorsports Park
|Barber Motorsports Park, Бирмингем
|5
|18 апреля
|Acura Grand Prix of Long Beach
|Улицы Лонг-Бич
|6
|15 мая
|Sonsio Grand Prix
|Indianapolis Motor Speedway (трасса)
|7
|30 мая
|111-я гонка «Инди-500»
|Indianapolis Motor Speedway (овал)
|8
|6 июня
|Chevrolet Detroit Grand Prix
|Улицы Детройта