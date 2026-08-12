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В IndyCar опубликовали первую часть календаря на 2027 год

В IndyCar опубликовали первую часть календаря на 2027 год
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В IndyCar представили первую часть календаря на сезон-2027, которая включает восемь этапов. Сезон стартует 7 марта в Сент-Питерсберге и завершится 6 июня гонкой на улицах Детройта.

В 2027 году чемпионат, как и в текущем сезоне, начнётся с трёх гонок подряд на протяжении трёх уикендов. Второй этап пройдёт на трассе Phoenix Raceway в один уикенд с NASCAR, третий — на улицах Арлингтона. В прошлом году дебютная гонка в Арлингтоне собрала аншлаг, а победителем стал Кайл Кирквуд, опередивший Алекса Палоу на 0,314 секунды.

В мае состоится традиционный «Месяц мая» на трассе Indianapolis Motor Speedway. 30 мая пройдёт 111-я гонка «Инди-500». В прошлом году на «Инди-500» было зафиксировано 70 смен лидера, а финиш стал самым плотным в истории — Феликс Розенквист опередил Дэвида Малукаса на 0,0233 секунды.

Оставшаяся часть календаря на 2027 год будет опубликована в ближайшие недели.

Расписание первой части сезона-2027 IndyCar:

ЭтапДатаГонкаТрасса
17 мартаFirestone Grand Prix of St. PetersburgУлицы Сент-Питерсберга
213 мартаPhoenix RacewayPhoenix Raceway
321 мартаJava House Grand Prix of ArlingtonУлицы Арлингтона
44 апреляBarber Motorsports ParkBarber Motorsports Park, Бирмингем
518 апреляAcura Grand Prix of Long BeachУлицы Лонг-Бич
615 маяSonsio Grand PrixIndianapolis Motor Speedway (трасса)
730 мая111-я гонка «Инди-500»Indianapolis Motor Speedway (овал)
86 июняChevrolet Detroit Grand PrixУлицы Детройта
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