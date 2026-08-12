Дэн Таурисс: уход Грэма Лоудона из «Кадиллака» не был обоюдным решением

Генеральный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс заявил, что уход Грэма Лоудона с поста руководителя команды не был обоюдным решением, и подтвердил, что именно он принял решение о замене.

«Это не было обоюдным решением. Процесс начался ещё несколько месяцев назад: мы всерьёз размышляли, какой должна быть следующая фаза для «Кадиллака» в Формуле‑1, в какой момент лучше сделать шаг, как это будет выглядеть, а также оценивали возможности разных специалистов. Мы были очень довольны тем, как складывались наши переговоры с Марцином [Будковским] и как развивались отношения с ним. Сегодня утром мы с Грэмом как раз обсуждали ситуацию. С этой точки зрения разговор состоялся совсем недавно.

Но в Формуле‑1 невозможно провести такой переход безболезненно. Представьте, какой поднялся бы шум в прессе, если бы Марцин вдруг пришёл на экскурсию по фабрике или если бы стали известны детали этих переговоров. На определённом этапе это начинает дестабилизировать обстановку, поэтому важно с уважением относиться к позиции действующего руководства. Из‑за этого приходится сильно сжимать сроки принятия решений и укладывать все процессы в более узкие рамки. Поэтому перемены и выглядят более резкими, чем могли бы. Но такова специфика Формулы‑1 и именно так это и должно было произойти.

Не думаю, что справедливо считать, будто он занимал временную должность. Всё определялось результатами работы и тем, как развивалась ситуация. Вопросы о том, в чём наши взгляды совпадали, а в чём нет, мы с Грэмом, конечно, обсудим наедине. Но я могу сказать одно: я искренне уважаю всё, что было сделано. Для меня и для Грэма это не какой‑то промежуточный этап. Это почти четыре года планирования, выстраивания системы и реализации отдельных элементов. Поэтому сейчас подходящее время для такого шага, учитывая обстоятельства как в самом спорте, так и внутри команды.

Как вы знаете, любые кадровые перемены в Формуле‑1 даются очень непросто. Крайне сложно сохранить всё в тайне, всегда возникает множество утечек. Но вот мы здесь. Мы по‑прежнему очень благодарны Грэму за всё, что он привнёс в команду, и с большим воодушевлением смотрим на лидерство Марцина и на то, каким будет будущее «Кадиллака», — приводит слова Таурисса издание Motorsport.