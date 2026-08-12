MotoGP планирует ввести потолок расходов по примеру Формулы-1

Спортивный директор MotoGP Карлос Эспелета заявил, что руководство чемпионата намерено ввести потолок расходов для команд по примеру Формулы-1.

«Со стороны организации мы твёрдо намерены добиваться введения лимита бюджета и чётко донесли эту позицию до производителей. Важно привнести определённую рациональность, как мы ведём дела. Добиться этого будет очень непросто. Задача амбициозная: производители тесно связаны со своими заводами, у каждого своя специфика, своя история и своя организационная структура. Это требует детального изучения, но, как говорится, было бы желание, а способ найдётся. Уверен, мы к этому придём.

В MotoGP никогда не было лимита бюджета, просто не возникало такой необходимости. При этом есть один очень важный нюанс: у нас нет проблем непосредственно на трассе. Сейчас мы видим, что некоторые производители с более скромными бюджетами показывают результаты лучше остальных. Перед нами открывается хорошая возможность. Думаю, у ряда производителей есть значительный потенциал для сокращения расходов», — приводит слова Эспелета издание Motorsport.