Будковски: перед переходом в «Кадиллак» вёл переговоры с более чем половиной команд Ф-1

Новый руководитель «Кадиллака» Марцин Будковски подтвердил, что перед тем, как присоединиться к американскому коллективу, вёл переговоры с «более чем половиной» команд Формулы-1.

«За последние годы я провёл переговоры больше чем с половиной команд на стартовой решётке. С кемя-то обсуждение шло активнее, с кем‑то менее плотно. Но для меня было принципиально важно: если я возвращаюсь на руководящую позицию, хочу быть частью проекта, в который искренне верю. И тут есть несколько важных моментов.

Этот проект по-настоящему амбициозный. Его поддерживает TWG Group — компания, глубоко вовлечённая в автоспорт, а за спиной ещё и General Motors, одна из крупнейших автомобильных компаний в мире, у которой большие амбиции и достаточные ресурсы. В моих прошлых начинаниях финансирование далеко не всегда было таким надёжным.

Но что по-настоящему вселило в меня уверенность при принятии решения, так это люди. Все, с кем я общался, все, кто войдёт в совет команды и займёт ключевые посты в руководстве, — это люди из автоспорта. Они живут автоспортом, понимают его изнутри, имеют огромный опыт в этой сфере. Для меня это очень ценно: с самого начала разговор идёт на совершенно другом уровне.

Есть амбиции, есть желание выстроить сильную команду, а со временем и конкурентоспособную, способную бороться в лидирующей группе. При этом все реально оценивают, насколько это сложная задача, и понимают, сколько времени потребуется на путь. С того момента, как мы начали обсуждать всё с Дэном [Тауриссом], я вижу, что наши взгляды очень схожи, а представления о том, как всё будет развиваться, практически совпадают.

Не думаю, что на меня обрушится чрезмерное давление. Конечно, будут ожидания — это логично и нормально для такой роли. Но эти ожидания вполне разумные и не оторваны от реальности Формулы‑1. Все понимают масштаб стоящей перед нами задачи, но при этом готовы её решать. Я присоединяюсь к проекту с точно таким же настроем.

Честно говоря, для меня именно это оказалось важнее всех базовых вещей, вроде финансирования, проработки основ и прочего. Главное — подход, видение и возможность сидеть и разговаривать с людьми, которые буквально дышат автоспортом и по-настоящему его понимают», — приводит слова Будковского издание Motorsport.