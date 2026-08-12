Лиам Лоусон: больше всего запоминаются гонки, где всё шло не очень хорошо

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал, что больше всего из первой половины сезона ему запомнились уикенды, которые сложились неудачно, и отметил, что команда провела детальный анализ гонок, где что-то пошло не так.

«У нас были хорошие гонки: в Монако выступили очень сильно, в Австрии было здорово, в Сильверстоуне — тоже отлично. Но, честно говоря, все эти этапы были довольно похожи по тому, как мы наращивали темп по ходу уикенда, — и я правда чувствую, что каждый раз мы выжимали из машины максимум.

Пожалуй, больше всего запоминаются как раз те гонки, где всё шло не очень хорошо. Конечно, хотелось бы, чтобы таких было поменьше. Но именно из них мы можем извлечь самые важные уроки. В Майами мы всю неделю боролись с нехваткой темпа, да и в Спа тоже, особенно если говорить про мою часть боксов: там уикенд получился особенно непростым. Вот в такие случаи мы и погружаемся глубже всего, стараемся разобраться, в чём дело», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.