Экс-коммерческий директор «Джордана» удивился, что Лоудон продержался на посту так долго

Бывший коммерческий директор команды «Джордан» Ян Филлипс выразил удивление тем, что Грэм Лоудон продержался на посту руководителя «Кадиллака» так долго.

«Честно говоря, удивлён, что Лоудон продержался так долго. Похоже, он толком ничего не понимает, разве что старается лишний раз засветиться и повысить свой профиль», — написал Филлипс в социальной сети Х под постом о назначении нового руководителя «Кадиллака» Марцина Будковского.

В среду днём «Кадиллак» объявил о назначении нового руководителя команды в лице польского специалиста. Лоудон, в свою очередь, помогал создавать коллектив с нуля и руководил им в дебютном сезоне, но после 11 этапов команда занимает последнее место в Кубке конструкторов без набранных очков.