Будковски заявил о важности Переса для «Кадиллака» на фоне слухов о переходе в «Уильямс»

Новый руководитель команды «Кадиллак» Марцин Будковски высказался о роли мексиканского пилота Серхио Переса в дебютном сезоне американской команды.

«Тут непростой вопрос, прежде чем начинать… Но Чеко — настоящий актив для команды, да и оба пилота, если честно, очень ценны. Ведь столько говорили, что «Кадиллак» берёт сразу двух очень опытных гонщиков. Думаю, для такой молодой команды критически важно иметь этот опыт и стабильность. Если и пилот учится, и вся команда одновременно осваивается — это слишком много переменных сразу. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, что в составе есть такой гонщик, как Чеко.

Насколько я знаю из разговоров с Дэном [Тауриссом] и другими членами команды, он не просто отлично пилотирует, но ещё и очень сильно подталкивает команду вперёд за кулисами. И это вполне ожидаемо от пилота, который столько лет провёл в «Ред Булл», бок о бок с лучшими. Именно такой настрой нам и нужен и такой же подход я собираюсь привнести в работу. Уверен, по мотивации и вектору движения мы будем полностью на одной волне», — приводит слова Будковского издание F1Oversteer.