Лиам Лоусон допустил уход из системы «Ред Булл» ради победы в Формуле-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон заявил, что готов покинуть структуру «Ред Булл», если это поможет ему оказаться на передовой Формулы-1 и бороться за победы.

«Раньше моя цель была очень чёткой — попасть в систему «Ред Булл» и пробиться в топ‑команду. Когда я только пришёл в Формулу‑1, когда был моложе, именно об этом я в основном и думал. Но сейчас, честно говоря, у меня нет какой‑то конкретной цели. Как и все, я стремлюсь быть в лидерах и побеждать в Формуле‑1, а где именно это случится, я понятия не имею.

Наверное, это скорее вам, журналистам, решать, как всё оценивать, я сам об этом сейчас не задумываюсь. Сейчас главное то, что в этом сезоне мы делаем очень хорошую работу. По моим ощущениям, я вообще не тащу за собой груз прошлого года. Прошлый сезон выдался тяжёлым, но я невероятно многому научился. Честно скажу, вышел из него куда более сильным и как гонщик, и как человек. Теперь стараюсь применять эти уроки каждую неделю. Сейчас сажусь в машину с одной задачей — провести хороший сезон. А как это видят другие — это уже их дело. В конечном счёте каждый может воспринимать всё по‑своему. Но сейчас дела идут очень хорошо, наша главная задача — сохранить эту стабильность и продолжать в том же духе», — приводит слова Лоусона издание PlanetF1.