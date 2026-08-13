15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марцин Будковски назвал главную задачу на посту руководителя «Кадиллака»

Марцин Будковски назвал главную задачу на посту руководителя «Кадиллака»
Комментарии

Новый руководитель «Кадиллака» Марцин Будковски рассказал о первых шагах после назначения на должность. Польский специалист намерен в первую очередь изучить взаимодействие между заводом и выездной командой, а также оценить, как американские технические ресурсы могут помочь коллективу в развитии.

«Мой главный приоритет на старте — слушать и наблюдать. Прежде всего мне нужно побывать на заводе, познакомиться с людьми, понять, как они работают, как выстраивают взаимодействие и внутри отделов, и между разными подразделениями.

Из своего опыта в Формуле‑1 я знаю: когда у команды проблемы с надёжностью, как у «Кадиллака» в первой половине сезона, очень велик риск того, что между работой на трассе и работой на заводе возникнет разрыв. А эта связь должна быть максимально крепкой, в любой команде Ф‑1 она критически важна. Именно поэтому первую неделю я разделю между заводом и трассой в Зандворте: хочу увидеть обе стороны работы команды и то, как они взаимодействуют.

В краткосрочной перспективе именно это — слушать, наблюдать и следить за тем, чтобы завод и трасса оставались единым целым, будет моей главной задачей. Да, формально это одна команда, одно целое, но в современных реалиях, когда в календаре 24 гонки, сотрудники завода и выездной бригады редко пересекаются. И это часто становится проблемой.

Когда в Ф‑1 было 16 этапов, а команды были меньше, люди гораздо больше времени проводили вместе прямо на базе. Сейчас всё иначе, и именно эту связь нужно укреплять, особенно в оставшиеся гонки этого года, которых ещё немало.

Дальше я планирую детально разобраться в организации работы, в текущих процессах, в наших инструментах: что у нас уже есть, что ещё создаётся, чего не хватает и что может предложить General Motors. В GM огромный запас технических компетенций и инструментов. Пока они, на мой взгляд, задействованы не полностью, и это вполне объяснимо: речь о команде, которую за несколько месяцев пришлось выстроить с нуля, собрать болид и сразу выйти на гонки.

В США огромный технический потенциал, эти специалисты в будущем отправляют корабли на Марс, они — мировые лидеры в сфере ИИ. При этом в Формуле‑1 основной пул экспертизы традиционно сосредоточен в так называемой «долине Формулы‑1» в Англии. Но было бы ошибкой не задействовать таланты и технические наработки по ту сторону океана. Конечно, это не случится моментально, на это потребуется время. Но использовать этот ресурс точно стоит», — приводит слова Будковского издание F1Oversteer.

Читать далее:
Будковски: перед переходом в «Кадиллак» вёл переговоры с более чем половиной команд Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android