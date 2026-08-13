Марцин Будковски назвал главную задачу на посту руководителя «Кадиллака»

Новый руководитель «Кадиллака» Марцин Будковски рассказал о первых шагах после назначения на должность. Польский специалист намерен в первую очередь изучить взаимодействие между заводом и выездной командой, а также оценить, как американские технические ресурсы могут помочь коллективу в развитии.

«Мой главный приоритет на старте — слушать и наблюдать. Прежде всего мне нужно побывать на заводе, познакомиться с людьми, понять, как они работают, как выстраивают взаимодействие и внутри отделов, и между разными подразделениями.

Из своего опыта в Формуле‑1 я знаю: когда у команды проблемы с надёжностью, как у «Кадиллака» в первой половине сезона, очень велик риск того, что между работой на трассе и работой на заводе возникнет разрыв. А эта связь должна быть максимально крепкой, в любой команде Ф‑1 она критически важна. Именно поэтому первую неделю я разделю между заводом и трассой в Зандворте: хочу увидеть обе стороны работы команды и то, как они взаимодействуют.

В краткосрочной перспективе именно это — слушать, наблюдать и следить за тем, чтобы завод и трасса оставались единым целым, будет моей главной задачей. Да, формально это одна команда, одно целое, но в современных реалиях, когда в календаре 24 гонки, сотрудники завода и выездной бригады редко пересекаются. И это часто становится проблемой.

Когда в Ф‑1 было 16 этапов, а команды были меньше, люди гораздо больше времени проводили вместе прямо на базе. Сейчас всё иначе, и именно эту связь нужно укреплять, особенно в оставшиеся гонки этого года, которых ещё немало.

Дальше я планирую детально разобраться в организации работы, в текущих процессах, в наших инструментах: что у нас уже есть, что ещё создаётся, чего не хватает и что может предложить General Motors. В GM огромный запас технических компетенций и инструментов. Пока они, на мой взгляд, задействованы не полностью, и это вполне объяснимо: речь о команде, которую за несколько месяцев пришлось выстроить с нуля, собрать болид и сразу выйти на гонки.

В США огромный технический потенциал, эти специалисты в будущем отправляют корабли на Марс, они — мировые лидеры в сфере ИИ. При этом в Формуле‑1 основной пул экспертизы традиционно сосредоточен в так называемой «долине Формулы‑1» в Англии. Но было бы ошибкой не задействовать таланты и технические наработки по ту сторону океана. Конечно, это не случится моментально, на это потребуется время. Но использовать этот ресурс точно стоит», — приводит слова Будковского издание F1Oversteer.