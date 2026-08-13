Мекис оценил прогресс «Макларена» после победы команды на Гран-при Венгрии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис оценил прогресс «Макларена» после Гран-при Венгрии, где команда одержала первую победу в сезоне, и отметил, что обновления болида позволили соперникам совершить значительный шаг вперёд.

«Да, я полагаю, что привезённые на последнюю гонку обновления болида позволили «Макларену» совершить заметный скачок вперёд. Прогресс соперников впечатляет. Тем не менее посмотрим, как их машина проявит себя на трассах другого типа. Но да, учитывая то, какой скачок вперёд они совершили конкретно на Гран-при Венгрии, их прогресс и правда впечатляет.

Гонка в Венгрии стала первой, в которой «Ред Булл» и «Макларену» вдвоём удалось опередить сразу обе машины «Феррари». И да, должен сказать, что в «Макларене» очень неплохо поработали, учитывая темп, который сейчас демонстрирует команда», — приводит слова Мекиса портал RacingNews365.