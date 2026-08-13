Оливер Берман: когда у меня появится машина, способная побеждать, я буду побеждать

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман не сомневается, что добьётся успеха в Формуле-1, если перейдёт в топ-команду.

«Я могу спать спокойно, зная, что Кими [Антонелли] и Исак [Хаджар] это ребята, которые добиваются невероятных результатов на соответствующих машинах. Это показывает мне, что у меня есть всё необходимое, потому что гонялся с ними на протяжении всей карьеры в юниорских сериях и всегда добивался результатов. Так что это вопрос времени. Я не спешу, когда у меня появится машина, способная побеждать, я буду побеждать», — сказал Берман в подкасте Beyond The Grid.

Материалы по теме Мартин Брандл посоветовал Оливеру Берману иметь запасной план из-за ситуации в «Феррари»

Самая короткая карьера в Формуле-1