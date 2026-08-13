Оскар Пиастри рассказал, что позволяет ему прогрессировать как гонщику

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что в нынешнем сезоне у него появилась свобода для экспериментов, которая позволяет ему прогрессировать как гонщику.

«Думаю, хорошие результаты — это одно, но мне кажется, что в этом году я также научился тому, как можно прогрессировать, становиться лучше как гонщику даже при условии, что результаты не всегда это отражают. Сейчас для меня ставки не так высоки, особенно в сравнении с прошлым сезоном. Да, понятно, что ты в любом случае стараешься выступать как можно лучше, показывать свой максимум.

Однако сейчас давление заметно ниже, и в таких условиях у тебя появляется возможность пробовать что-то новое, больше экспериментировать и изучать способы прибавить. Всегда нужно стремиться к тому, чтобы стать сильнее, учиться новому. Всё, что я узнаю, поможет мне стать сильнее в будущем и улучшить свои позиции. Да, с точки зрения результатов я был бы рад вновь регулярно претендовать на победы, как это было в Венгрии.

И если мы вновь начнём регулярно претендовать на победы, тогда я и сам начну думать о том, чего именно могу добиться в чемпионате. Но прежде всего нам нужно стремиться выжимать максимум из своей работы и своего болида по ходу каждого уикенда», — приводит слова Пиастри портал Racer.