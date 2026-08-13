Кто из этих пятерых гонщиков первым потеряет место в Формуле-1?

В нынешнем сезоне Формулы-1 продолжают нарастать слухи о возможных уходах некоторых пилотов.

В число наиболее вероятных кандидатов на потерю места в 2026 или 2027 году входят француз Эстебан Окон («Хаас»), немец Нико Хюлькенберг («Ауди»), новозеландец Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»), мексиканец Серхио Перес («Кадиллак») и финн Валттери Боттас («Кадиллак»). При этом считается, что если их не сохранят нынешние команды, то найти новое место работы в Формуле-1 им уже вряд ли удастся.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто из этих гонщиков первым потеряет место в Формуле-1?

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