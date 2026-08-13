Марко назвал титул 2021 года единственным по-настоящему трудным для Ферстаппена

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что чемпионский титул 2021 года стал самым сложным в карьере Макса Ферстаппена, поскольку борьба с «Мерседесом» превратилась в настоящую войну на пределе возможностей.

«Думаю, в начале того сезона лучшим сочетанием машины и гонщика располагали мы в «Ред Булл». Поворотный же для «Мерседеса» момент наступил после инцидента на «Сильверстоуне» – когда Хэмилтон ударил Макса в колесо и всё закончилось серьёзной аварией. Насколько я помню, в момент столкновения с заграждением Макс тогда испытал перегрузку в 50G.

Ну а затем в «Мерседесе» выпустили специальную версию двигателя. Это был очень мощный мотор, но работать на пределе возможностей он мог всего пару гонок. Что в итоге привело к войне моторных штрафов. Пожалуй, единственным по-настоящему трудным для Ферстаппена стал титул 2021 года. Потому что это было больше похоже не на обычное спортивное соревнование, а на самую настоящую войну. Не самый приятный опыт», — приводит слова Марко портал F1oversteer.