Мекис — о второй половине сезона: «Ред Булл» не будет напрягаться, как в прошлом году

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис поделился ожиданиями от работы команды во второй половине сезона.

«Мы в совершенно отличной от прошлого года ситуации, когда мы были в самом разгаре догонялок и боролись за титул до самого конца. В этом сезоне вы не увидите, что мы будем так же напрягаться. После летнего перерыва наше внимание преимущественно переключится на машину следующего года. И это совершенно нормально. Обновления в этом году ещё будут, но меньше, чем в 2025-м.

Только время покажет, получится ли у нас быстро сократить отставание. Ситуация отличается от прошлого года, поскольку мы больше думаем о будущем», — приводит слова Мекиса De Telegraaf.