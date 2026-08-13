Монтойя: Расселлу психологически сложно принять, что он уступает Антонелли

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя заявил, что проблемы пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в нынешнем сезоне стали для него одним из самых больших сюрпризов, и отметил, что британцу психологически сложно принять превосходство напарника Андреа Кими Антонелли.

«Честно говоря, те трудности, с которыми столкнулся Расселл, действительно шокируют. Все ждали от Расселла доминирования в нынешнем сезоне, но этого не случилось. Психологически Расселлу предстоит преодолеть очень сложную преграду. Потому что гонщику психологически сложно принять то, что ты можешь выложиться на абсолютном максимуме, однако этого всё равно окажется недостаточно, чтобы победить своего напарника – который в итоге сам выиграет титул. Антонелли в этом сезоне удалось удивить многих, и особенно Расселла», — приводит слова Монтойи портал FormulaPassion.