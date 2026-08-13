«Ред Булл» предложил Ферстаппену новый пятилетний контракт — источник

Команда «Ред Булл» предложила четырёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену новый пятилетний контракт на улучшенных условиях. Об этом рассказал немецкий журналист Ральф Бах со ссылкой на свои источники.

«В «Ред Булл» сделали Ферстаппену новое предложение – они хотят, чтобы Макс остался на длительный срок. Как я слышал, Ферстаппену предлагают новый пятилетний контракт и кучу денег. Однако Макс, даже если примет предложение, не хочет отказываться от своей опции досрочного расторжения соглашения. На самом деле, Макс просто хочет продлить свой контракт на год и остаться в «Ред Булл» в 2027-м.

Нужно посмотреть, как справится преемник Эдриана Ньюи, у которого пока дела идут не слишком хорошо. Макс хочет понять, смогут ли в «Ред Булл» на этот раз построить ему машину, с которой он бы мог выигрывать гонки и бороться за титул. Если же этого не случится, в конце 2027 года он сможет решить, готов ли уйти и хочет ли вообще продолжать гоняться в «Ф-1».

И если да, в «Ред Булл» он скорее не останется. Куда в этом случае идти Максу? Ну, к концу сезона-2027 истекут контракты многих гонщиков. Возможно, будет место в «Мерседесе», явно будет шанс перейти в «Макларен». Может быть, и в «Феррари». Думаю, Ферстаппен хочет подождать и посмотреть, как будут развиваться события», — сказал Бах в видео на YouTube-канале.