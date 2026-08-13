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Болид «Феррари» станет на 10 л.с. мощнее после обновления в Монце — Autoracer

Болид «Феррари» станет на 10 л.с. мощнее после обновления в Монце — Autoracer
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Обновлённый двигатель «Феррари» повысит мощность болида SF-26 не менее чем на 10 л.с., сообщает издание Autoracer.

По информации ресурса, время круга должно сократиться на 0,2 секунды. Обновление, подготовленное по программе дополнительной разработки (ADUO), будет представлено на этапе Гран-при Италии, который пройдёт с 4 по 6 сентября в Монце.

Напомним, в «Феррари» намерены установить новый турбокомпрессор. Улучшение эффективности турбины и компрессора должно улучшить управление потоком и давлением воздуха на высоких оборотах, что сократит потери и сохранит мощность. Преимущество должно проявиться прежде всего в увеличении скорости на прямых.

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