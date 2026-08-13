Штайнер назвал условия, при которых готов вернуться в Формулу-1

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, при каких обстоятельствах готов вернуться в Формулу-1 после ухода из чемпионата.

«Я вернусь, если появится проект, который мне понравится. Всегда это говорю: просто вернуться и выполнять какую-то работу — нет. Есть так много вещей, которыми мне нравится заниматься. Если посмотреть на последние 10, 15 или даже 20 лет моей карьеры, это всегда были проекты. Я не просто устраивался на работу, потому что просто выполнять работу для меня… Не сказал бы, что это скучно, но в этом недостаточно интереса.

Это должно быть что-то, что действительно бросает мне вызов. Проект означает, что ты сам можешь определять, что и как делать. А не просто приходишь на работу, потому что я не живу ради должностей. Мне совершенно всё равно, как называется моя должность», — приводит слова Штайнера GPblog.