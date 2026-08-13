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ФИА сняла ограничения с российских и белорусских пилотов на международных соревнованиях

ФИА сняла ограничения с российских и белорусских пилотов на международных соревнованиях
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Руководящий орган Международной автомобильной федерации (ФИА), Всемирный совет по автоспорту (WMSC), отменил ранее введённые санкции, запрещающие выступать российским и белорусским пилотам с национальной символикой.

«После консультаций WMSC решил пересмотреть чрезвычайные меры ФИА и снять ограничения на участие российских и белорусских пилотов, национальных команд, отдельных участников соревнований и официальных лиц, а также ограничения, касающиеся демонстрации национальной символики, цветов, флагов и исполнения гимнов.

Пересмотренный подход в отношении российских и белорусских пилотов, национальных команд, участников соревнований и официальных лиц:

Российским и белорусским пилотам, национальным командам, отдельным участникам соревнований и официальным лицам разрешается участвовать в международных/зональных соревнованиях без каких-либо ограничений. Требование о подписании обязательства о нейтралитете больше не применяется.
На международных/зональных соревнованиях разрешается демонстрация российских и белорусских национальных символов, цветов и флагов (на форме, оборудовании и автомобиле), а также исполнение их гимнов.

Следующая чрезвычайная мера ФИА остаётся в силе: проведение международных/зональных соревнований на территории России и Беларуси запрещено до дальнейшего уведомления», — сообщается в официальном заявлении ФИА.

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