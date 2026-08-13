15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Справедливость восторжествовала». Президент РАФ — о снятии ограничений с россиян

«Справедливость восторжествовала». Президент РАФ — о снятии ограничений с россиян
Комментарии

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг-старший отреагировал на полное снятие ограничений с российских и белорусских пилотов. Теперь гонщики не должны подписывать документ о нейтралитете, а также могут выступать под национальными флагами и гимнами.

«От всей души поздравляю всех наших автогонщиков, коллег, всех, кто связан с автомобильным спортом и причастен к этому справедливому решению. Это важный день для российского автоспорта. Позиции России восстановлены на юридическом уровне. Наши спортсмены снова будут представлять Россию на международной арене без каких-либо компромиссов, оговорок и искусственных барьеров.

За этим решением стоит огромная дипломатическая работа РАФ. Мы всегда сохраняли профессиональный диалог с коллегами из ФИА, твёрдо отстаивая интересы нашей страны.

Спорт и культура должны быть вне политики — именно они объединяют народы. Справедливость восторжествовала. Мы благодарны Международной автомобильной федерации за конструктивный диалог и готовы к совместному решению всех насущных вопросов.

У нас много высококлассных пилотов в совершенно разных автогоночных дисциплинах. Даже в условиях ограничений наши спортсмены продолжали побеждать и доказывать свой высокий уровень в международных соревнованиях. Теперь они снова смогут добиваться высот под гордо поднятым российским триколором и в сопровождении нашего государственного гимна», — приводит слова Ротенберга телеграм-канал федерации.

Материалы по теме
Официально
ФИА сняла ограничения с российских и белорусских пилотов на международных соревнованиях
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android