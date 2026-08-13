«Справедливость восторжествовала». Президент РАФ — о снятии ограничений с россиян

Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Борис Ротенберг-старший отреагировал на полное снятие ограничений с российских и белорусских пилотов. Теперь гонщики не должны подписывать документ о нейтралитете, а также могут выступать под национальными флагами и гимнами.

«От всей души поздравляю всех наших автогонщиков, коллег, всех, кто связан с автомобильным спортом и причастен к этому справедливому решению. Это важный день для российского автоспорта. Позиции России восстановлены на юридическом уровне. Наши спортсмены снова будут представлять Россию на международной арене без каких-либо компромиссов, оговорок и искусственных барьеров.

За этим решением стоит огромная дипломатическая работа РАФ. Мы всегда сохраняли профессиональный диалог с коллегами из ФИА, твёрдо отстаивая интересы нашей страны.

Спорт и культура должны быть вне политики — именно они объединяют народы. Справедливость восторжествовала. Мы благодарны Международной автомобильной федерации за конструктивный диалог и готовы к совместному решению всех насущных вопросов.

У нас много высококлассных пилотов в совершенно разных автогоночных дисциплинах. Даже в условиях ограничений наши спортсмены продолжали побеждать и доказывать свой высокий уровень в международных соревнованиях. Теперь они снова смогут добиваться высот под гордо поднятым российским триколором и в сопровождении нашего государственного гимна», — приводит слова Ротенберга телеграм-канал федерации.