Херберт — о ситуации с «Астон Мартин»: не начало ли это заката Эдриана Ньюи

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт высказался о проблемах «Астон Мартин» и предположил, что нынешние трудности команды могут быть первым признаком спада в карьере технического руководителя Эдриана Ньюи.

«Это неприятно видеть и от Фернандо Алонсо, и от Карлоса Сайнса. Они действительно испытывают серьёзные трудности. Их машины очень и очень плохи, а для Фернандо ситуация ещё хуже, особенно тяжёлая. Но иногда всё складывается именно так.

Посмотрите, что «Астон Мартин» создала с Эдрианом Ньюи, новой фабрикой и всем остальным, а заодно пригласила Фернандо. Сложно понять, как всё могло настолько плохо обернуться. По какой-то причине Эдриану не удалось собрать команду, способную создать хорошую машину или хотя бы конкурентоспособный болид, соответствующий поставленным перед ней целям. Интересно, не начало ли это заката Эдриана Ньюи? Не первый ли это признак того, что он движется по нисходящей? Такое случается в спорте даже с величайшими. Рано или поздно это должно было произойти, если этот момент ещё не наступил, когда-нибудь он наступит», — приводит слова Херберта F1oversteer.