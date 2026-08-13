Бриаторе предложил включить зарплаты пилотов в потолок расходов Ф-1

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе считает, что Формуле-1 необходимо ужесточить потолок расходов, чтобы небольшие команды получили больше возможностей конкурировать с лидерами чемпионата.

«У нас есть разрыв в бюджетах, но нам нужно предпринять более серьёзные меры. Потолок расходов был очень хорошей идеей, но в какой-то момент нам нужно сделать его гораздо более жёстким и включить в него пилотов. Нам нужно включить туда многое из того, что сейчас находится за пределами потолка расходов, чтобы дать небольшим командам возможность конкурировать», — приводит слова Бриаторе портал RacingNews365.

В сезоне-2026 с введением нового технического регламента лимит бюджета ограничивается $ 215 млн.