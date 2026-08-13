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Россияне вновь допущены к работе в комитетах и комиссиях ФИА

Россияне вновь допущены к работе в комитетах и комиссиях ФИА
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Российские специалисты вновь получили возможность участвовать в работе профильных комитетов и комиссий Международной автомобильной федерации (ФИА) после восстановления полноценного членства Российской автомобильной федерации (РАФ). Об этом заявил президент РАФ Борис Ротенберг-старший.

«Полноценное восстановление членства Российской автомобильной федерации в ФИА — это важнейший шаг, который возвращает Россию в процесс принятия ключевых решений в мировом автоспорте. Мы возвращаемся к работе в комитетах и комиссиях Международной автомобильной федерации, где наши специалисты снова получают право голоса», — приводит слова Ротенберга телеграм-канал федерации.

Ранее ФИА сняла все введённые ограничения с российских и белорусских пилотов.

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