Вольф — о сезонах «Мерседеса» без титулов: это не катастрофа

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал факт, что команда в последний раз выиграла Кубок конструкторов в 2021 году, а в личном зачёте — в 2020-м.

«Всегда стараюсь соответствовать собственным ожиданиям. Я совершенно не обращаю внимания на мнение окружающих. Очевидно, если моя жена или коллеги говорят мне, что работал недостаточно хорошо, отношусь к этому серьёзно и стараюсь стать лучше. Каждый год нашей целью было сделать всё возможное и победить. По сути, именно поэтому мы здесь, чтобы выигрывать чемпионаты.

Мы понимали, что в прошлом не могли побеждать, потому что машина никогда не была достаточно хороша, чтобы опередить того, кто находился впереди. Иногда это был «Ред Булл, иногда «Макларен». Самой реалистичной целью были второе и третье места, именно их мы и занимали, за исключением 2024 года. Думаю, если через 20-30 лет посмотреть на этот период, вы увидите, что за эти 15 лет — если смотреть только на статистику — у нас были восемь первых мест, третье, второе, четвёртое и второе. Так что это не катастрофа», — приводит слова Вольфа RacingNews365.