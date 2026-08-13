Линдблад — о дебютном сезоне в Ф-1: в реальности трасса намного уже, чем в игре Ф-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал о впечатлениях от дебютного сезона в Формуле-1 и признался, что его первый год в чемпионате уже превзошёл ожидания.

«Определённо, и даже больше. Мне кажется, за такой короткий период у меня уже было много прекрасных моментов. Команда проделала потрясающую работу, меня очень тепло приняли и действительно помогли мне освоиться и войти в ритм. Я не раз об этом говорил, но в этом году живу своей мечтой. Всегда мечтал, чтобы это стало реальностью, поэтому для меня всё это было очень весело и особенно.

Безусловно, Мельбурн стал самым особенным моментом, просто потому что это был мой первый Гран-при, сам уикенд сложился именно так. Перед гонкой я даже немного расчувствовался.

Потом были моменты на некоторых новых для меня трассах — в Шанхае и Сузуке… Просто ехал по трассе и думал: «Это так круто. Я столько раз играл на этих трассах в играх Ф-1, а теперь делаю это по-настоящему». В реальности трасса намного уже, чем в игре Ф-1!» — приводит слова Линдблада официальный сайт Формулы-1.