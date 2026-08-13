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Лорд: нужно понять, как превратить результаты одной машины «Мерседеса» в итог двух

Лорд: нужно понять, как превратить результаты одной машины «Мерседеса» в итог двух
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Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд заявил, что после летнего перерыва команда должна сосредоточиться на том, чтобы стабильно набирать максимум очков двумя машинами.

«Мы могли выиграть 10 гонок, но этого не произошло из-за проблем с надёжностью и того, как мы управляем гонками двух наших пилотов. Думаю, внутри команды для нас самое важное — те 100 очков, которые, как мы можем сказать, оставили на столе. Нам нужно понять, как превратить результаты одной машины в итог двух машин. Если нам это удастся, окажемся в более сильной позиции в чемпионате. Именно это должно стать нашей целью после летнего перерыва», — приводит слова Лорда FormulaPassion.

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