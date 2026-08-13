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Менеджер российских гонщиков отреагировал на разрешение выступать с флагом и гимном России

Менеджер российских гонщиков отреагировал на разрешение выступать с флагом и гимном России
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Известный автоспортивный менеджер Пётр Алёшин прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (ФИА) снять ограничения с российских пилотов на международной арене. Теперь гонщики не должны подписывать документ о нейтралитете, а также могут выступать с национальной символикой.

«Считаю это очень важным решением для российских пилотов, поскольку теперь они не только фактически, но и формально будут российскими спортсменами. Нужно особо поблагодарить Бориса Романовича Ротенберга: знаю, что это во многом его непосредственная заслуга. Он давно занимался этим вопросом и обещал, что дело должно сдвинуться. И это не просто сдвинулось, а решилось самым замечательным образом.

Решение должно сказаться положительно на развитии как российского автоспорта в целом, так и отдельных пилотов. В том числе ребят, которым я помогаю развиваться: Бедрина, Куцкова и остальных. Мы надеемся, теперь у российских спонсоров есть все формальные основания, чтобы поддерживать наших ребят», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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