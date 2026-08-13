Косаченко: разрешение использовать всю символику — шаг, достойный уважения

Промоутер автогонок, комментатор и менеджер пилотов Оксана Косаченко высказалась о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) снять ограничения с российских спортсменов на международной арене. Теперь гонщики не должны подписывать документ о нейтралитете, а также могут выступать с национальной символикой.

«Это результат кропотливой работы Российской автомобильной федерации и помощь разных неравнодушных людей. Не стану называть такое решение сенсацией, ведь уже ряд федераций в других видах спорта допустили наших ребят к соревнованиям. Скажу только, что разрешение использовать всю национальную символику — это действительно шаг, достойный уважения. Хочу лично поблагодарить главу ФИА Мохаммеда бен Сулайема за смелость в принятии решения», — приводит слова Косаченко Autosport.com.ru.