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Пётр Алёшин объяснил, почему российские гонщики не сразу откажутся от иностранных лицензий

Пётр Алёшин объяснил, почему российские гонщики не сразу откажутся от иностранных лицензий
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Известный автоспортивный менеджер Пётр Алёшин рассказал, почему российские пилоты, выступающие в зарубежных сериях, могут не сразу вернуться к лицензиям Российской Федерации. Напомним, ранее ФИА сняла все ограничения с российских и белорусских гонщиков и разрешила им выступать с национальной символикой на международной арене.

«Уверен, подавляющее большинство россиян вернётся к российским гоночным лицензиям. Другой вопрос, когда это произойдёт по факту: у многих заключены контракты на этот год с учётом имевшихся иностранных лицензий», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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