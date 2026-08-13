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Дегтярёв — о решении ФИА: возвращение в гоночную семью будет долгожданным и востребованным

Дегтярёв — о решении ФИА: возвращение в гоночную семью будет долгожданным и востребованным
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал решение Международной автомобильной федерации ФИА отменить ограничения для российских и белорусских участников международных соревнований.

«Всемирный совет по автоспорту (WMSC) Международной автомобильной федерации (ФИА) отменил ограничения для российских и белорусских участников международных соревнований. Теперь наши гонщики смогут выступать без ограничений, под национальными флагами и с исполнением гимнов. Решение принято в соответствии с рекомендациями Исполкома МОК от 7 июля 2026 года.

В начале 2026 года ФИА восстановила членство Российской автомобильной федерации (РАФ), что вернуло ей право участвовать в работе и голосованиях профильных комитетов и комиссий.

РАФ на протяжении многих лет активно и последовательно проводит работу по популяризации автомобильного спорта — как классических дисциплин, так и быстро развивающихся. В России у автогонок многомиллионная зрительская аудитория, этот спорт любят. В стране действует несколько крупных национальных турниров. Так что возвращение в гоночную семью будет долгожданным и востребованным», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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