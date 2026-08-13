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В «Кадиллаке» высказались о слухах про переход молодого пилота в 2027 году

В «Кадиллаке» высказались о слухах про переход молодого пилота в 2027 году
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Генеральный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс опроверг сообщения о возможном переходе в команду пилота чемпионата Формулы-2 Рафаэля Камары в сезоне-2027.

«У нас есть два опытных пилота, которыми мы очень довольны. Они помогают команде развиваться, и мы продолжим работать с ними. Знаю, ходят определённые слухи о молодых пилотах. Они не имеют под собой оснований, поэтому я бы не стал на них сосредотачиваться. Сейчас этим не занимаемся. Но я должен сделать оговорку. Это Формула-1, здесь всё всегда может измениться. На данный момент никаких изменений на 2027 год не планируется, но всё всегда может измениться», — приводит слова Таурисса издание Motorsport.

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