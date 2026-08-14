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Косаченко оценила перспективы возвращения международных соревнований в Россию

Косаченко оценила перспективы возвращения международных соревнований в Россию
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Промоутер автогонок, комментатор и менеджер пилотов Оксана Косаченко считает, что говорить о возвращении мировых серий в Россию пока преждевременно, несмотря на недавнее решение ФИА о снятии ограничений с российских спортсменов. В этом же заявлении федерация уточнила, что международные соревнования до сих пор на территории России и Беларуси проводить запрещено.

«Тут скорее нет, чем да. Возвращение России в календарь международных событий — сложный и многослойный процесс, предпосылок для возвращения мировых серий в Россию сейчас нет. При этом наша страна полностью открыта и готова к приёму событий с участием спортсменов из любых стран. И мы наверняка проведём такое соревнование на самом высоком уровне», — приводит слова Косаченко Autosport.com.ru.

Подробнее о решении ФИА:
Российские гонщики — снова с флагом, гимном и без ограничений! Что это в реальности даст?
Российские гонщики — снова с флагом, гимном и без ограничений! Что это в реальности даст?
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