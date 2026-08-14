15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер призвал «Феррари» не сбавлять темп в развитии машины

Леклер призвал «Феррари» не сбавлять темп в развитии машины
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, насколько большое значение имеют обновления в нынешнем сезоне Формулы-1, и призвал команду продолжать активно развивать машину.

«Это чемпионат, в котором каждое обновление имеет гораздо большее значение, чем раньше, потому что оно позволяет нам сделать настолько большой шаг вперёд. Мы увидели это на примере «Макларена» в уикенд Гран-при Венгрии, поэтому для нас будет важно не сбавлять темп и продолжать действовать агрессивно, так же агрессивно, как мы действовали в рамках программы развития. А дальше посмотрим, как всё будет развиваться со временем», — приводит слова Леклера портал PlanetF1.

Ранее стал известен примерный план развития болида «Феррари» на вторую половину сезона-2026.

Материалы по теме
AutoRacer: стало известно, какие обновления для Зандворта и Монцы готовит «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android