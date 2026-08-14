Леклер призвал «Феррари» не сбавлять темп в развитии машины

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, насколько большое значение имеют обновления в нынешнем сезоне Формулы-1, и призвал команду продолжать активно развивать машину.

«Это чемпионат, в котором каждое обновление имеет гораздо большее значение, чем раньше, потому что оно позволяет нам сделать настолько большой шаг вперёд. Мы увидели это на примере «Макларена» в уикенд Гран-при Венгрии, поэтому для нас будет важно не сбавлять темп и продолжать действовать агрессивно, так же агрессивно, как мы действовали в рамках программы развития. А дальше посмотрим, как всё будет развиваться со временем», — приводит слова Леклера портал PlanetF1.

Ранее стал известен примерный план развития болида «Феррари» на вторую половину сезона-2026.