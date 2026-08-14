Стефано Доменикали: моя обязанность — определять, что будет лучше для Формулы-1

Глава Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о критике новых технических правил со стороны гонщиков. Итальянец подчеркнул, что пилоты вправе открыто выражать своё мнение, однако итоговые решения должны приниматься с учётом интересов чемпионата в целом.

«Мы здесь не для того, чтобы кому‑то затыкать рот. В этом и есть прелесть спорта: каждый вправе иметь своё мнение. Но мнение — это просто мнение. При этом кто‑то должен отвечать за общую линию. Понятно, что отдельные пилоты, конечно, отдают предпочтение тем или иным вещам.

На мой взгляд, в ходе процесса мы как раз подчеркнули, насколько важно подходить к обсуждению конструктивно. Но я снова хочу вернуться к тому, что эти изменения были вызваны по-настоящему важной причиной и теперь она скорректирована. Я предпочитаю обсуждать подобные вопросы внутри коллектива, за закрытыми дверями, чтобы вместе находить решения.

При этом, как я уже говорил, чем громче звучат отдельные высказывания, тем больше негатива смещается с самого спорта на личность. Думаю, все это поняли. Я, безусловно, уважаю пилотов, но и они должны понимать: есть путь, который нам нужно пройти вместе. А болельщики — они в приоритете для всех, даже для меня, — вполне могут иметь собственное мнение.

Моя же обязанность — подводить итог и определять, что будет лучше для спорта в целом. И, на мой взгляд, сейчас ситуация очень крепкая и устойчивая: все заинтересованные стороны на одной волне. Поэтому нам нужно смотреть вперёд и делать всё, чтобы спорт развивался и развивался правильно, общими усилиями», — приводит слова Доменикали издание RacingNews365.