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В «КАМАЗе» отреагировали на допуск пилотов к международным стартам с российской символикой

В «КАМАЗе» отреагировали на допуск пилотов к международным стартам с российской символикой
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Российская автогоночная команда «КАМАЗ-мастер» прокомментировала решение Всемирного совета по автоспорту ФИА (WMSC), которое с 3 августа 2026 года разрешает российским и белорусским пилотам и командам участвовать в международных соревнованиях без ограничений, включая использование национальной символики и флагов.

«Команда «КАМАЗ-мастер» продолжит следить за развитием ситуации и решениями ФИА», — говорится в заявлении коллектива.

Ранее российские и белорусские участники выступали в международных соревнованиях под нейтральным флагом и без национальной символики.

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Видео. Самый возрастной участник ралли:

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