В «КАМАЗе» отреагировали на допуск пилотов к международным стартам с российской символикой

Российская автогоночная команда «КАМАЗ-мастер» прокомментировала решение Всемирного совета по автоспорту ФИА (WMSC), которое с 3 августа 2026 года разрешает российским и белорусским пилотам и командам участвовать в международных соревнованиях без ограничений, включая использование национальной символики и флагов.

«Команда «КАМАЗ-мастер» продолжит следить за развитием ситуации и решениями ФИА», — говорится в заявлении коллектива.

Ранее российские и белорусские участники выступали в международных соревнованиях под нейтральным флагом и без национальной символики.

Видео. Самый возрастной участник ралли: