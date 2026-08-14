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Над новой трассой «Мадринг» в Мадриде засняли солнечное затмение

Над новой трассой «Мадринг» в Мадриде засняли солнечное затмение
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В среду, 12 августа, вечером в небе над новой трассой «Мадринг», где в сентябре впервые пройдёт Гран-при Испании, наблюдалось солнечное затмение. Кадрами природного явления поделилась пресс-служба автодрома.

Фото: Circuito de Madring

Фото: Circuito de Madring

Фото: Circuito de Madring

«От «Мадринга» до неба, сегодня как никогда. Солнечное затмение стало главным героем дня: небо над Мадридом подарило нам уникальное зрелище. Этот момент мы могли наблюдать с того самого места, которое чуть больше чем через месяц наполнится азартом и скоростью», — гласит подпись под фотографиями в социальной сети.

Гран-при Испании с 2026 года переехал на новую трассу «Мадринг», расположенную в пригороде Мадрида. Ранее этап в Испании проходил на трассе «Барселона-Каталунья», которая принимала Гран-при с 1991 года.

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