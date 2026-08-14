Стало известно, как много принесло «Ауди» обновление двигателя по программе ADUO

Обновление силовой установки «Ауди» по программе ADUO 1, представленное на Гран-при Барселоны-Каталуньи, дало прибавку около девяти лошадиных сил за счёт нового турбокомпрессора меньшего размера. Об этом сообщает издание AutoRacer.

По информации источника, улучшение было нацелено на повышение управляемости в медленных поворотах. Новая спецификация двигателя позволила существенно прибавить на выходе из низкоскоростных поворотов, что перестало быть «хронической слабостью» машины R26.

Вместе с обновлениями шасси, представленными в Монреале и Шпильберге, это позволило «Ауди» стать лучшей командой в середине пелотона по скорости в поворотах. Однако на круге отставание от «Рейсинг Буллз» составляет около четырёх десятых секунды. В гонке разрыв сокращается до одной десятой.

«Ауди» использовала один из двух доступных токенов на обновление силовой установки в этом сезоне. Во второй половине чемпионата команда не планирует обновлять двигатель, сосредоточившись на спецификации 2027 года. Однако на машину поступят новые обновления шасси.