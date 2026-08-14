Disney и Ф-1 продлили сотрудничество до 2028 года. На ГП Италии появится Молния Маккуин

Компании Disney и Формула-1 объявили о продлении совместного проекта до 2028 года. В рамках нового соглашения в программу впервые включена франшиза Disney и Pixar «Тачки», которой в этом году исполняется 20 лет. Чемпион Кубка Поршня Молния Маккуин станет гостем Гран-при Италии 2026 года в Монце.

Новая коллекция Disney и Pixar «Тачки» с Формулой-1 дебютирует на мероприятии D23: The Ultimate Disney Fan Event. С 14 августа гости смогут приобрести шесть эксклюзивных товаров, включая одежду, аксессуары и литые модели автомобилей от Mattel. Коллекция будет представлена на стенде Disney Store, а также появится в продаже на DisneyStore.com. Отдельные позиции станут доступны с 27 августа в официальном интернет-магазине Формулы-1 и на Гран-при Италии в Монце.

Фото: disneyparksblog.com/

Фото: disneyparksblog.com/

Программа сотрудничества Disney и Формулы-1 стартовала в 2025 году. За это время проекты были представлены на гоночных уикендах в Лас-Вегасе, Шанхае, Монреале и Сильверстоуне. В рамках благотворительной инициативы Make-A-Wish был продан гоночный шлем в стиле Микки Мауса, подписанный 20 действующими пилотами Формулы-1. Сумма сбора составила £ 151 000 (около $ 203 850). Второй шлем в аналогичном дизайне будет представлен на D23: The Ultimate Disney Fan Event.