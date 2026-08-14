Ферстаппен представил особый шлем в стиле делфтского фарфора к последнему ГП Нидерландов

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен представил особый шлем к финальному Гран-при Нидерландов в Зандворте. Дизайн выполнен в стиле знаменитого делфтского фарфора — бело-голубая роспись, которая появилась в городе Делфт в XVII веке.

«К моей последней домашней гонке. Спасибо, Зандворт», — написал Ферстаппен в социальной сети, опубликовав фото шлема. Основной цвет — белый с голубыми элементами, на фоне которых выделяются чёрный лев и логотип «Ред Булл».

Фото: x.com/redbullracing

Фото: x.com/redbullracing

«Ни одна трасса не значит для Макса, его соотечественников и Оранжевой армии так много, как Зандворт. Шлем, вдохновлённый красотой и мастерством делфтского фарфора, празднует связь между гонщиком, болельщиками и трассой. Этот момент войдёт в историю нидерландского автоспорта и останется в памяти навсегда», — говорится в описании мини-копии шлема на сайте Ферстаппена.

Трасса Зандворт вернулась в календарь Формулы-1 в 2021 году после долгого перерыва. Ферстаппен выиграл первые три домашние гонки, однако в последние два года победы достались пилотам «Макларена» — Ландо Норрису и Оскару Пиастри. Гран-при Нидерландов покинет календарь Формулы-1 после 2026 года.

Гоночный уикенд в Зандворте пройдёт в спринтовом формате. Вместе со шлемом команда Ферстаппена также выпустила специальную коллекцию мерча, вдохновлённую делфтской росписью.