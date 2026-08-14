«Альпин» подготовила контракт для Колaпинто, но Бриаторе наблюдает за рынком — источник

Французская команда «Альпин» подготовила для аргентинского пилота Франко Колапинто контракт по схеме «1+1», однако соглашение пока не подписано, поскольку исполнительный советник команды Флавио Бриаторе наблюдает за ситуацией на рынке пилотов. Об этом сообщает автор издания Business/book GP, посвящённого экономической составляющей Формулы-1, Марк Лимаше в социальной сети Х.

Контракт по схеме «1+1» — это соглашение, которое действует один год с опцией продления ещё на один. То есть команда не гарантирует пилоту место на весь срок автоматически, но оставляет за собой право продлить сотрудничество, если гонщик покажет хорошие результаты.