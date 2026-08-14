Финал Кубка Санкт-Петербурга по дрифту пройдёт с 29 по 30 августа на «Игора Драйв»

Финальный этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту в сезоне 2026 года пройдёт 29 и 30 августа на автодроме «Игора Драйв».

На решающий этап с преимуществом в 67 очков приедет лидер общего зачёта Анатолий Кизин на BMW E92 (262 балла). Его главный преследователь — Артём Лейтис на Nissan Fairlady Z (195 баллов). Также в борьбе за медали участвуют Денис Антрушин на NISSAN 200SX (158 баллов), Артём Каневский на BMW E30 (134 балла) и Елисей Никитин на Toyota Altezza (92 балла). В командном зачёте лидирует «Питерский щит х Есть вопросы» (420 баллов). Ближайшими преследователями являются коллективы Feel Auto-VS (232 балла) и ISKRA Racing (226 баллов).

Соревнования пройдут на специальной площадке в паддоке Ралли Мото Центра. Зрители смогут наблюдать за заездами с трибун, расположенных в непосредственной близости от трассы. На территории автодрома будут работать фудкорт и детская зона с талисманом автодрома рысью Сидом. Билеты на соревнования доступны на сайте автодрома. Детям до шести лет в сопровождении взрослого отдельный билет не требуется.