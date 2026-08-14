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«Мерседес» активировал «план Б» по обновлениям W17 — AutoRacer

«Мерседес» активировал «план Б» по обновлениям W17 — AutoRacer
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«Мерседес» принял решение активировать «план Б» по обновлениям W17 во второй половине сезона, несмотря на первоначальные планы сосредоточить ресурсы на машине 2027 года. Причиной стали проблемы с надёжностью и прогресс конкурентов — «Феррари» и «Макларена», — сообщает издание AutoRacer.

Изначально команда из Брэкли планировала остановить развитие W17 после первой половины сезона, чтобы направить бюджет и ресурсы на проект W18 (2027 год). Однако частые технические проблемы, из-за которых пилоты команды Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли потеряли очки, а также уверенный прогресс «Феррари» и «Макларена» изменили планы. Отрыв «Мерседеса» в Кубке конструкторов составляет 72 очка, но в команде считают, что этого недостаточно для спокойного управления преимуществом.

По информации источника, речь идёт не о разработке новых компонентов с нуля, а о производстве обновлений, которые уже были спроектированы ранее, но изначально планировались к откладыванию для экономии ресурсов.

Первый этап — Гран-при Нидерландов в Зандворте, где «Мерседес» представит небольшие обновления, которые подготовят почву для более крупного пакета. Основные новинки запланированы на Сингапур. Однако из-за включения в календарь Гран-при Бахрейна в Малайзии с традиционным форматом уикенда (в отличие от спринта в Сингапуре) в команде рассматривают возможность переноса крупного пакета на этап в Сепанге, чтобы иметь больше времени для настройки. Окончательное решение о месте внедрения крупного пакета пока не принято.

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