Лэнса Стролла заметили за рулём редчайшего Aston Martin DBR22 стоимостью около $ 4 млн

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл был замечен за рулём редчайшего Aston Martin DBR22 на улицах Монако во время летнего перерыва в Формуле-1.

Спорткар, выпущенный тиражом всего 22 экземпляра, был представлен в 2022 году в честь десятилетия подразделения Q by Aston Martin. Дизайн DBR22 вдохновлён моделью DBR1, которая выиграла «24 часа Ле-Мана» в 1959 году. Автомобиль оснащён 5,2-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом мощностью 705 лошадиных сил и может разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 318 км/ч.

Изначальная цена DBR22 составляла около 1,5 млн фунтов, но сейчас его стоимость оценивается в 2,5-3 млн фунтов (около $ 4 млн).

По данным источника, в коллекции 27-летнего канадского гонщика также есть Aston Martin Vantage, Mercedes-AMG GT R, Ferrari California и Lamborghini Huracán.