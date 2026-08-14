«Сильно радоваться не стоит». Российский пилот Ломко — о возвращении символики страны

Российский гонщик Владислав Ломко прокомментировал решение руководящего органа Международной автомобильной федерации (ФИА) Всемирного совета по автоспорту (WMSC) о снятии ограничений на использование российской и белорусской национальной символики на международных соревнованиях.

«Возвращение флагов России и Беларуси, как мне кажется, действительно классное решение. Прям супер! Спорт отдаляется от политики, и это, думаю, то, что нужно в современных реалиях.

По сути своей это первый шаг на пути возвращения российских пилотов в мировой автоспорт, но он явно не должен быть последним — российским пилотам всё ещё тяжело выступать за границей. Базовые проблемы, с которыми мы сталкивались последние пять лет (сложности с визами и перелётами, трудности при переводах денег командам за участие) остались, так что прям сильно радоваться не стоит. И как раз таки это и является основным барьером для участия наших гонщиков, поэтому хотелось бы, чтобы вышеописанные проблемы тоже ушли, но очевидно, что ФИА тут не поможет», — написал Ломко в своём телеграм-канале.