Сайнс обсуждал переход в «Ауди» на место Хюлькенберга, но переговоры ни к чему не привели

В течение 2026 года «Ауди» вела переговоры с командой пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса о возможном переходе испанца в немецкую команду на сезон-2027. Об этом сообщает издание PlanetF1.

По информации источника, обсуждался вариант замены Нико Хюлькенберга. Предполагалось, что можно будет договориться об обмене, и «Ауди», возможно, заплатит Хюлькенбергу значительную сумму, чтобы он освободил своё место. Однако переговоры не увенчались успехом, и «Ауди» сохранит нынешний состав пилотов — Нико и Габриэла Бортолето — на следующий год.

Хюлькенберг подписал контракт с «Ауди» на 2026 и 2027 годы. После первой половины сезона команда занимает восьмое место в Кубке конструкторов, имея на счету 12 очков, два из которых набрал немец.